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В Египте видят перспективу российского экспорта сельхозтехники

Египет заинтересован в российских технологиях для сельского хозяйства

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Поставки сельскохозяйственной техники и оборудования для ирригации из России в Египет названы одним из перспективных направлений экспорта. Об этом заявил торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян, передает РИА Новости.

По его словам, Египет стабильно заинтересован в российских технологиях для сельского хозяйства. Кроме сельхозтехники, Египет активно закупает российскую пшеницу, масло, сталь, медь и древесину. РФ является крупнейшим поставщиком зерна в эту страну.

«Если говорить о перспективных нишах для наших поставщиков, то очень большое значение имеет сельское хозяйство, которое стабильно заинтересовано в сельскохозяйственной технике и оборудовании для ирригации», — сказал он.

Помимо агросектора, перспективными направлениями экспорта Теванян назвал нефтегазовые технологии и IT-решения из России.

До этого торгпред сообщил, что товарооборот между РФ и Египтом увеличится примерно на 25% и превысит $7 млрд. Положительная динамика особенно заметна в российском экспорте. Теванян выразил надежду на сохранение этой тенденции и отметил интерес египетских компаний к расчетам в национальных валютах.

Ранее вице-премьер оценил рост расчетов между Россией и Китаем.

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