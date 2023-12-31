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Богатейшие люди мира вернули потерянные деньги

Bloomberg: 500 богатейших людей мира компенсировали убытки 2022 года

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Depositphotos

Миллиардеры из числа 500 богатейших людей мира сумели в 2023 году отыграть потери в размере $1,4 трлн, понесенные в 2022-м. Об этом пишет Bloomberg ссылаясь на собственный рейтинг 500 богатейших людей планеты.

В общей сложности капиталы 500 самых состоятельных миллиардеров планеты выросли на $1,5 трлн. Таким образом, им удалось не только компенсировать прошлогодние убытки, но и заработать дополнительно $100 млрд.

По информации Bloomberg, наибольший вклад в восстановление состояний внесли владельцы технологических компаний. Их капиталы увеличились на $658 млрд, или 48%. Эксперты связывают этот рост с ажиотажем вокруг технологий искусственного интеллекта.

В тройку самых богатых людей мира, согласно индексу Bloomberg, входят основатель Tesla Илон Маск, глава LVMH Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос.

Несмотря на прирост в $95 млрд, Маску не удалось полностью компенсировать потери 2022 года в $138 млрд. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в $229 млрд. Арно, чье состояние оценено в $179 млрд, периодически опережал Маска, однако спад спроса на предметы роскоши этому препятствует.

Третье место занимает Безос с $177 млрд. Он заработал в этом году $70 млрд и приблизился ко второй строчке рейтинга.

Эксперты отмечают, что 2022 год из-за инфляции, высоких ставок и геополитических рисков привел к драматическому снижению богатств миллиардеров. Однако в текущем году им удалось это переломить. Исключением стали ошибки отдельных магнатов, вроде сделки Маска по покупке Twitter.

До этого наследница компании L'Oréal стала первой женщиной с состоянием $100 млрд.

Ранее стало известно, сколько заработали самые богатые люди России с начала года.

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