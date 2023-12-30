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Дружественная России страна обнулит ставки пошлин на вывоз нефти с 2024 года

Белоруссия с 2024 года обнулит ставки пошлин на вывоз нефти и нефтепродуктов

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Shutterstock

С 1 января 2024 года в Белоруссии будут действовать нулевые ставки вывозных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета министров республики.

Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России. Минск делает это с учетом беспошлинного импорта нефти из Москвы. Согласно договоренностям в рамках Евразийского экономического союза, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты оставались в белорусском бюджете.

В 2018 году Россия решила провести налоговый маневр, предусматривающий поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля 2024 году при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. При этом цена сырья возрастает. Россия компенсировала нефтеперерабатывающим заводам убытки от такого решения, а белорусские НПЗ таких возмещений не получали. Поэтому для Минска реэкспорт нефтепродуктов становился невыгодным.

В июле 2021 года в Санкт-Петербурге президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — договорились, что Москва компенсирует Минску проведение налогового маневра. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в ноябре 2023 года заявил, что Минск намерен получить от Москвы в качестве такой компенсации в общей сложности 1,3 млрд рублей по итогам 2023-го. До этого министр оценил размер возмещения за налоговый маневр за 2024 год — 2,1 млрд рублей.

Ранее цены на нефть Brent рекордно упали со времен пандемии коронавируса.

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