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Маск возглавил список самых богатых людей мира

Илон Маск заработал в 2023 году $95,4 млрд, став самым богатым человеком мира

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск за уходящий год заработал $95,4 млрд, став самым богатым человеком мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Маск продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира, благодаря успеху его компаний SpaceX и Tesla», — отмечает агентствj.

По информации Bloomberg, совокупный капитал 500 богатейших предпринимателей в этом году вырос на $1,5 трлн. Основатель Amazon Джефф Безос в 2023 году смог увеличить свое состояние на более чем $70 млрд, а глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — на $80 млрд.

29 декабря депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску нужно рассмотреть возможность своего участия в президентских выборах в США. По мнению депутата, бизнесмен имеет «исторический шанс».

Ранее в США рассказали, к чему может привести вражда Маска с Байденом.

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