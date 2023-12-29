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Президент Аргентины официально отказался вступать в БРИКС

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

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Natacha Pisarenko/AP

Президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) об отказе вступать в группу. Об этом сообщает телеканал TN.

В своем письме президент заявил, что в настоящее время неподходящий момент для Аргентины участвовать в БРИКС.

До этого глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Буэнос-Айрес взял время на раздумья по работе с БРИКС, но интерес стран Латинской Америки к объединению очень серьезный. Лавров также отмечал, что более 30 стран хотят стать партнерами БРИКС. Он назвал эту тенденцию закономерной в контексте того, что объединение работает на началах взаимного уважения и подлинной демократии. Лавров добавил, что Россия во время своего председательства в 2024 году будет работать над улучшением позиций БРИКС как опоры многополярного мира.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявлял, что новые власти Аргентины не будут пересматривать соглашения с Россией.

В начале декабря в Буэнос-Айресе прошла инаугурация победившего на президентских выборах в Аргентине либертарианца Хавьера Милея.

Ранее Россия выразила надежду, что Аргентина не будет отправлять вертолеты Украине.

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