Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники

Об этом сообщает РБК.

При этом сообщается, что ставки повысятся на пять процентных пунктов, они будут находиться на уровне 10–23 процентов. Отмечается, что на другие категории товаров это не распространяется.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries протестирует кнопку отмены покупки сразу после заказа. Функция будет доступна на сайте и в мобильном приложении с января наступающего года. В заявлении Wildberries указано, что новая функция будет нужна в том случае, если клиент сделал заказ случайно, выбрал неправильный адрес или большее число товаров, чем намеревался. В тестировании кнопки примут участие продавцы, которые хранят продукцию на собственных складах.

На первом этапе новой функцией смогут воспользоваться клиенты, которые приобретают товары по постоплате — их у компании более 80%. В дальнейшем опцией смогут воспользоваться все покупатели. В Wildberries добавили, что отмена покупки будет возможна в течение часа после заказа или до того, как продавец начал сборку.

Ранее в Wildberries сообщили о приговорах по делу о хищении 385 млн рублей с площадки.