Криптобиржа Binance объяснила требование для россиян вывести средства до 29 декабря

В Telegram-канале крупнейшей криптовалютной биржи Binance объяснили требование для клиентов из России вывести средства с этой криптобиржи.

Как заявили в Binance, в настоящее время пользователям криптобиржи, которые не получили напоминания о необходимости закрыть позиции и вывести средства до 29 декабря, не надо «предпринимать никаких действий».

В компании также призвали клиентов следить за официальными анонсами на сайте Binance и в письмах-уведомлениях.

Binance объявила об уходе с российского рынка в конце сентября. В компании тогда заявили, что деятельность в РФ стала несовместима со стратегией соблюдения глобальных требований.

До этого криптобиржа Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля. Ограничения касаются клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Один из россиян подтвердил порталу, что у него пропала возможность P2P-операций в иностранных валютах.

Ранее аналитик назвал последствия ухода из России криптобиржи Binance.