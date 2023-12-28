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Мишустин продлил сроки отправки требований об уплате задолженности по налогам

Кабмин продлил сроки отправки требований об уплате задолженности по налогам

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении предельного срока направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания в следующем году. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

«Предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания в 2024 году может быть увеличен, но не более чем на шесть месяцев», — говорится в публикации.

Отмечается, что данная возможность была предусмотрена постановлением кабмина «О мерах по урегулированию задолженности в 2024 году».

Также устанавливается, что в следующем году не будут начисляться пени, если налогоплательщик ошибся при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его вовсе.

Аналогичный порядок действовал и в 2023 году.

До этого комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект об увеличении в 2,5 раза штрафа за умышленную неуплату налогов и сборов – до 100% от неуплаченной суммы.

Ранее с Лерчек сняли все ограничения после оплаты многомиллионного долга.

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