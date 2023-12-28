Россия может нарастить долю в мировой торговле пшеницей

Урожай зерновых в России по итогам 2023 года может составить 144 млн тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Эксперты прогнозируют сбор пшеницы на уровне 91,6 млн тонн. По данным ИКАР, валовый сбор составит 144 млн тонн, что заметно ниже прошлогоднего рекорда в 157,6 млн тонн. За первую половину аграрного сезона (июль-декабрь) Россия, по оценкам ИКАР, экспортировала рекордные 36,7 млн тонн зерновых после 29,8 млн тонн за тот же период в 2022 году. Экспорт пшеницы предварительно составил 26,9 млн тонн. Доля РФ в мировой торговле пшеницей в этом сезоне может вырасти до 25% с 22% в прошлом году.

К концу сельскохозяйственного сезона, по прогнозам ИКАР, запасы зерна в России достигнут 21 млн тонн. Это третий показатель за всю историю, рекорд был в прошлом году – 24,5 млн тонн. Из обзора ИКАР следует, что максимальными за последние 12 лет могут стать запасы зерна в госфонде.

Чтобы не сокращать поставки при затоваривании рынка, с 2024 года экспортерам разрешат отказываться от части квот на вывоз и перераспределять их между другими поставщиками. Хотя экспорт может стать рекордным (67 млн тонн), ожидаются большие запасы в 21 млн тонн к июню 2024 года.

До этого стало известно, что Россия с начала года экспортировала продовольствие на $43 млрд.

Ранее в России установили квоту на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2024 года.