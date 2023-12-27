Данкверт заявил, что РФ не зависит от поставок продуктов из недружественных стран

Россия не зависит от поставок сельхозпродукции и продуктах питания из недружественных стран. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Никакой вообще зависимости от недружественных стран нет», — приводит слова Данкверта РИА Новости.

Глава ведомства напомнил, что в 2014 году Россия ввела ограничения на поставки продукции сельхозназначения и многих продуктов питания в ответ на западные санкции, последовавшие после вхождения Крыма в состав РФ.

По словам Данкверта, до половины импорта продукции дружественных стран идет через Белоруссию, оставшаяся часть — через Бразилию и другие страны. Российская сельхозпродукция традиционно востребована в странах ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии, добавил руководитель Россельхознадора.

Он также отметил, что в Россию в большом объеме импортируются продукты, не производимые на территории РФ. Речь идет о цитрусовых, бананах и тому подобном. Другие фрукты, по словам Данкверта, ввозятся соразмерно: когда в России увеличилось собственное производство яблок, их ввоз из других стран сократился.

27 декабря Россельхознадзор анонсировал поставки отечественной свинины в Китай.

26 декабря стало известно, что Россия обновила исторический рекорд по экспортным поставкам зерновых.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.