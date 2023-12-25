Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию яйца

Президент России Владимир Путин в шутку попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и поставить в РФ куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко рассказал, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства — в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах. Отдельно белорусский лидер сделал акцент на куриных яйцах.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — отреагировал Путин с улыбкой.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему в России за последнее время сильно выросли цены на куриные яйца. По ее словам, прежде всего это связано с тем, что высокий рост спроса опережает возможности предложения.

Тем временем министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещал, что цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года. Он пояснил, что, даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности в куриных яйцах получится только в следующем году.

Ранее Путин рассказал, сколько в свое время мог съесть яиц на завтрак.