Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию яйца

Путин попросил Лукашенко не жадничать и поставить в Россию куриные яйца

Президент России Владимир Путин в шутку попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и поставить в РФ куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко рассказал, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства — в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах. Отдельно белорусский лидер сделал акцент на куриных яйцах.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — отреагировал Путин с улыбкой.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему в России за последнее время сильно выросли цены на куриные яйца. По ее словам, прежде всего это связано с тем, что высокий рост спроса опережает возможности предложения.

Тем временем министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещал, что цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года. Он пояснил, что, даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности в куриных яйцах получится только в следующем году.

Ранее Путин рассказал, сколько в свое время мог съесть яиц на завтрак.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами