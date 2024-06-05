Три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию

Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Кипр увеличил экспорт в денежном выражении на 13%, до €15,6 млн. Большую часть из этого объема (€15,2 млн) составили суда, лодки и яхты. В течение года их поставки выросли на 19,3%.

Товарные поставки Португалии в Россию за год увеличились на 7%, до €24,5 млн. Оттуда в Россию прибыли различного рода напитки и уксус (22%), ядерные реакторы и котлы (18,9%), а также обувь (11,3%).

Товарные поставки Ирландии в Россию по сравнению с прошлым годом увеличились на 5%, до €136,5 млн. Основные поставки — это неорганическая химия (38,6%), фармацевтическая продукция (36,9%) и оптическое оборудование (10%).

При этом самый заметный темп снижения экспорта товаров в Россию продемонстрировало островное государство Мальта — на 97%, до €3,8 тыс. В основном она поставила живых животных.

Лидером снижения экспорта стала Германия — на 32%, до €1,9 млрд. Несмотря на это, она осталась крупнейшим торговым партнером России. РФ главным образом получила от ФРГ фармпродукцию (26%), ядерные реакторы и котлы (14%), оптическое оборудование (10%).

Ранее Турция заменила Россию в поставках туалетной бумаги в ЕС.