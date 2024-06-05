ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» в Харьковской области

Российские военные сорвали попытку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС Андрей Марочко.

По его словам, с начала июня украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести так называемую «малую победоносную операцию» за трое суток. Но замысел не получилось реализовать, потому что оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными, отметил Марочко.

В итоге эксперт отметил, что украинские военные отказались от первоначального плана и корректируют постановку боевых задач.

До этого Марочко рассказывал, что подразделения Вооруженных сил Украины в районе Купянска Харьковской области пытаются замаскировать военных и технику, но безуспешно.

По его словам, за минувшие сутки российские военные нанесли несколько ударов по скоплениям вооружения и военной техники противника. Также удары пришлись по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска.

Ранее во Львовской области Украины зафиксировали повреждение военного аэродрома.