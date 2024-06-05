Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» в Харьковской области

Марочко: ВС РФ помешали ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные сорвали попытку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС Андрей Марочко.

По его словам, с начала июня украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести так называемую «малую победоносную операцию» за трое суток. Но замысел не получилось реализовать, потому что оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными, отметил Марочко.

В итоге эксперт отметил, что украинские военные отказались от первоначального плана и корректируют постановку боевых задач.

До этого Марочко рассказывал, что подразделения Вооруженных сил Украины в районе Купянска Харьковской области пытаются замаскировать военных и технику, но безуспешно.

По его словам, за минувшие сутки российские военные нанесли несколько ударов по скоплениям вооружения и военной техники противника. Также удары пришлись по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска.

Ранее во Львовской области Украины зафиксировали повреждение военного аэродрома.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами