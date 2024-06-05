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После минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие

РИА: появились первые погибшие уклонисты после минирования ВСУ берегов Тисы

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Shutterstock

Первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы появились среди уклоняющихся от мобилизации украинских граждан, пытающихся нелегально переплыть ее и покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — заявил источник агентства.

В соцсетях появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. На кадрах видно, что мужчине оторвало ногу.

2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что обнаружила «почти 45 тел» уклонистов, которые пытались сбежать из страны, пересекая границу через реки и горы. Только в мае, по данным ведомства, из Тисы, которая разделяет Украину с Румынией и Венгрией, выловили 10 тел. Как сообщает агентство «РБК-Украина», переплыть эту реку бегущие от мобилизации мужчины пытаются регулярно. В связи с этим власти страны даже решили заминировать берег и равнину возле Тисы.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее на Украине заявили о гибели десятков уклонистов при попытке покинуть страну.

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