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После опрокидывания буксира в Карском море возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после того, как буксир «Байкал» затонул в Карском море

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«СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»' class="item-image" >
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Уголовное дело завели после того, как буксир «Байкал» опрокинулся и затонул в Карском море на севере Красноярского края, в результате чего один из членов экипажа пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

В ведомстве уточнили, что местонахождение одного лица до сих пор не установлено, проводятся поисково-спасательные мероприятия.

5 июня агентство ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщило, что в Карском море на севере Красноярского края опрокинулся буксир «Байкал», один член экипажа пропал без вести.

До этого сообщалось, что в Удмуртии на реке Каме без серьезных последствий столкнулись буксир и теплоход.

26 мая схожее происшествие произошло в Петербурге. В акватории реки Невы столкнулись два туристических судна: теплоход «Соларис» врезался в бок прогулочно-экскурсионного корабля «Чайка-СПГ».

Ранее в США обрушился мост, в который врезался контейнеровоз.

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