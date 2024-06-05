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Китайский кроссовер GAC загорелся во время движения под Саратовом

Shot: еще один кроссовер GAC вспыхнул на ходу под Саратовом

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Китайский кроссовер GAC GS5 вспыхнул на трассе под Саратовом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Это уже второй случай у бренда за последний месяц.

«Супруги ехали в авто, когда внезапно увидели дым, выходящий из-под капота. Они остановились, открыли капот и увидели очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувший огонь сразу потушили, никто не пострадал. Предварительно, у кроссовера протекала топливная магистраль. GAC GS5 2022 года выпуска приобрели около месяца назад для служебных целей», — говорится в сообщении.

До этого китайский кроссовер GAC загорелся на ходу перед заправкой на трассе М-12. Инцидент произошел 14 мая 2024 года.

По информации Shot, Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС. Передняя часть машины полностью выгорела. Перед поездкой было проведено техобслуживание.

Позднее GAC признал факт возгорания кроссовера. В представительстве компании сообщили, что для установления причин возгорания будет проведена независимая экспертиза.

Ранее автоэксперт назвал возможные причины возгорания китайской машины на трассе М-12.

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