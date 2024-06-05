В Якутии оленевод выстрелил в 15-летнего мальчика на охоте

В Анабарском улусе 15-летний подросток получил ранение во время охоты. Об этом сообщает портал SakhaDay.

Инцидент произошел на берегу реки Суолема-Эбэ, 15-летний мальчик поехал на охоту вместе с отцом, они расположились возле стойбища оленей. Ранение школьнику нанес оленевод предприятия, занимающегося разведением животных.

Обстоятельства произошедшего, а также подробности о состоянии мальчика неизвестны, он госпитализирован. Стрелявший задержан, у мужчины изъято ружье, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Амгинском улусе Якутии 13-летний мальчик случайно выстрелил в приятеля, когда рассматривал ружье. Школьник пошел на охоту вместе с 12-летним другом и его дедушкой. Дети рассматривали оружье, которое взял с собой пожилой мужчина, 12-летний ребенок по неосторожности выстрелил из охотничьего ружья в друга. Пострадавшего спасти не удалось, мальчик получил ранения лица и грудной клетки. Известно, что семья стрелявшего подростка не попадала в поле зрения сотрудников полиции. По месту проживания пенсионера, взявшего детей на охоту, изъяты пять единиц оружия.

Ранее школьник взял у дедушки винтовку и случайно попал младшему брату в грудь.