Стало известно, сколько зарабатывают экологи в России

Средняя зарплата эколога в России в январе—мае 2024 года составила 65,6 тыс. рублей, что на 18% больше уровня за аналогичный период 2023-го. Спрос на этих специалистов за год вырос на 23% — в начале 2024 года в стране было открыто 5,2 тыс. вакансий для них. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru ко Дню эколога 5 июня.

Наиболее высокую заработную плату экологам предлагают в строительном бизнесе (102,3 тыс. рублей в среднем), а также в лесной промышленности (85 тыс. рублей), добывающей отрасли (83,3 тыс. рублей), а также на химическом производстве и в образовательных учреждениях (по 80 тыс. рублей).

Активнее всего экологов ищут в Москве — в 2024 году на столицу приходится каждая десятая вакансия для защитников природы (11%). В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург (7%), Московская область (5%), Краснодарский край (5%) и Свердловская область (4%). Чаще всего потребность в экологах испытывают компании из строительной отрасли — 24% от всех вакансий с начала года. Также эти специалисты востребованы в компаниях, которые занимаются продуктами питания (13% вакансий), в добывающей отрасли (9%), нефтегазовом секторе и металлургии (по 8%).

В 90% случаев экологам предлагают обычный полный рабочий день, еще 5% вакансий — это вахтовый метод, 3% — удаленная работа, остальное приходится на гибкую и посменную занятость.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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