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Агент Тюкавина заявил об отказе от трансфера в «Зенит» за €20 млн

Агент Тюкавина заявил, что нападающий мог перейти в «Зенит» за €20 млн

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в интервью Metaratings заявил, что петербургский «Зенит» готовил сделку на сумму в €20 млн по приобретению игрока.

По его словам, продление Тюкавиным контракта с бело-голубыми можно считать главной сделкой Российской премьер-лиги (РПЛ) в прошлом сезоне.

«Однозначно, это продление Тюкавина в «Динамо». «Зенит» тогда нам предложил €20 млн, а сейчас он дает результат в «Динамо», — заявил Сафонов.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 38 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Ранее были раскрыты две причины провальной игры «Зенита».

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