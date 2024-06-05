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Заявление офиса Зеленского назвали явкой с повинной

Депутат Госдумы Белик назвал заявление офиса Зеленского явкой с повинной

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Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал явкой с повинной заявление представителя офиса Владимира Зеленского об отсутствии «красных линий» в военных действиях. Его слова передает РИА Новости.

«По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине. Именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности, а также нарушен стратегический баланс сил», — заявил депутат.

4 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что в украинском конфликте более нет ограничений и началась его эскалация. Заявление последовало после того, как целый ряд западных стран сняли ограничения по ударам своим оружием по территории России.

При этом, в отличие от представителей Украины, в странах НАТО в настоящий момент не видят причин для эскалации конфликта. Об этом, в частности, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что решение о предоставлении соответствующего разрешения ВСУ принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.

Ранее президент Болгарии заявил, что украинский конфликт становится неконтролируемым.

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