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Бывшего начальника участка колонии-поселения будут судить за взятки

В Мурманске экс-сотрудник ФСИН предстанет перед судом за взятки от заключенного

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Мурманске перед судом предстанет бывший начальник участка колонии-поселения ИК-17, который обвиняется в получении взяток от осужденного. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, бывший сотрудник ФСИН с 2023 года получал от заключенного деньги и за это помогал ему выезжать за пределы колонии. Общая сумма взяток составила более 260 тыс. рублей. Мужчину задержали с поличным, когда он в очередной раз получал взятку.

Прокуроры передали в суд материалы дела. Экс-начальнику колонии предъявили обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере». Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

До этого бывшего главу банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковника Дмитрия Фролова освободили от наказания по делу о получении взятки.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области чиновников будут проверять на коррупцию с помощью ИИ.

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