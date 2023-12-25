Азербайджан передал России третью партию яиц

Азербайджан направил в Россию третью партию куриных яиц Об этом сообщает Россельхознадзор.

«24 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн для дальнейшей реализации на территории России», — следует из сообщения.

Отмечается, что в Россию в рамках третьей партии ввезено 306 тысяч яиц.

Ранее сообщалось, что в Россию ввезли вторую партию яиц из Азербайджана. Объем партии составил 306 тыс. штук, или 18 т.

Российский рынок был открыт для азербайджанской продукции в ноябре 2023 года. Первая поставка яиц оттуда в количестве 612 тыс. штук (36 т) состоялась 19 декабря.

До этого Мосстат рассказал о ситуации с ценами на яйца в Москве и Подмосковье. Там уточнили, что цены на яйца в Москве увеличились на 14,7% в годовом выражении в ноябре, а в Подмосковье — на 28,5% против 40,3% в среднем по стране. В ведомстве уточнили, что в прошлом месяце в Московской области произвели более 7,1 млн штук яиц (плюс 28,4% за год).

Ранее стало известно, что за три года в РФ закрылась каждая десятая компания по производству яиц и птицы.