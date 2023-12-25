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Аналитик спрогнозировал курс евро до конца года

Аналитик Шнейдерман: евро не превысит 102,5 рубля к концу 2023 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

С начала декабря доллар падал по отношению к ведущим мировым валютам, что связано с ожиданием смягчения политики ФРС США, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Так, дорожает по отношению к доллару евро – за несколько недель показатель составил 3%, отметил он в беседе с RT.

«ЕЦБ пока не планирует смягчать денежно-кредитную политику. Несмотря на видимые сложности еврозоны, позиции евро сегодня остаются привлекательными для инвесторов», — подчеркнул аналитик.

Рубль перед Новым годом испытывает давление, так как традиционно в это время растет спрос на иностранную валюту, в связи с чем повышается волатильность, добавил Шнейдерман. По его прогнозу, маловероятно, что курс евро к концу года превысит 102,5 рубля.

Напомним, сегодня во время утренних торгов на Мосбирже курс евро поднялся выше отметки в 102 рубля впервые с 20 октября, по данным на 13.30 курс евро составляет 101,4 рубля.

Финансист ранее рассказал о курсе рубля на этой неделе.

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