В Соцфонде сообщили, что пенсии и пособия за январь придут досрочно

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря, в основном это те граждане, которым средства поступают на карты кредитных организаций. Об этом сообщает «Российская газета».

Деньги на выплату январских пенсий и пособий обычно поступают в кредитные организации от Социального фонда России в конце декабря. Банки сразу же зачисляют все поступившие деньги на счета получателей.

К примеру, в Томской области единое пособие, выплаты из средств материнского капитала за декабрь, а также пенсии за январь (обычно это 5 и 10 числа), через банки придут в конце декабря 2023 года.

В СФР уточнили, что не позднее 28 декабря 2023 граждане получат детские выплаты (единое пособие, пособие по уходу за ребенком, пособие беременным женщинам, пособие на ребенка военнослужащего, служащему по призыву); меры соцподдержки населения (выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации (чернобыльские), выплаты военным и членам их семей; ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала.

Также не позднее 28 декабря 2023 года за январь следующего года поступят: пенсии и другие соцвыплаты (ЕДВ, ДМО, ДСО, ДЕМО, выплаты на уход), доставка которых осуществляется через кредитные учреждения 5 или 10 числа.

Пособия, пенсии и другие социальные выплаты, которые доставляются почтовыми отделениями связи, будут производиться в январе 2024 года согласно графику работы почтовых отделений связи.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».