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В Минсельхозе назвали долю отечественной продукции в магазинах

Дмитрий Патрушев: доля отечественной продукции в магазинах составляет 90-95%

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Доля отечественной продукции в российских магазинах по всем категориям составляет 90-95%. Об этом в интервью kp.ru рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Есть, конечно, нишевые продукты, которые мы завозим, — бананы, кофе, чай. Хотя сейчас переработка кофе и чая осуществляется у нас в стране. Более того, выращиваем свой чай в Краснодарском крае и развиваем производство различных травяных напитков, которые сегодня все более популярны», — отметил министр.

По его словам, российским производителям удается успешно заместить ушедшие с рынка международные марки. В частности, в стране за последние годы значительно вырос ассортимент сыров и колбасных изделий, заключил глава Минсельхоза.

До этого Дмитрий Патрушев говорил, что цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года, когда в стране смогут «догнать возросшие потребности». По его словам, главная причина повышения цен заключается в значительном росте спроса на мясо курицы и яйцо. Сенатор добавил, что куриное мясо в свою очередь уже начало дешеветь.

Ранее Минсельхоз может увеличить прогноз сбора зерна в России.

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