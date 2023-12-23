Валютные депозиты россиян выросли впервые с мая прошлого года

Валютные вклады россиян в банках страны в ноябре 2023 года выросли на 1% по сравнению с октябрем, до $27,1 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

С мая 2022 года валютные депозиты в российских банках постоянно сокращались. Не менялся их объем лишь в одном месяце — в ноябре прошлого года.

Общий объем валютных средств граждан в российских банках в ноябре увеличился на 0,3% и составил $41,7 млрд. Показатель также показал прирост впервые с мая прошлого года.

Курс доллара на закрытии торгов Мосбиржи в пятницу составил 92 рубля, евро — 101,7475 рубля.

В четверг евро в моменте стоил 101,7 рубля. Это максимум с 20 октября. Доллар тоже обновил рекорд на отметке 92,8 рубля впервые с 7 декабря.

Почему так резко подорожали валюты, когда наиболее удачный момент для их продажи и что будет с курсами до конца 2023 года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.