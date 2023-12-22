В Госдуме перечислили самые значимые законы в финансовой сфере, принятые в 2023 году

В России в 2023 году приняли закон о цифровом рубле, который позволяет гражданам рассчитываться новой формой национальной валюты, однако, пока в тестовом режиме. Об этом и других принятых в этом году законах в финансовой сфере в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я сам участник теста и могу сказать, что все идет нормально, никаких проблем, цифровой рубль функционирует очень эффективно. Уверен, в следующем году он будет использоваться более активно», — отметил депутат.

Кроме того, в Госдуме в этом году приняли закон, позволяющий участникам спецоперации и их семьям брать кредитные каникулы до конца 2024 года, напомнил он. По его словам, данная мера поддержки пользовалась спросом в этом году, поэтому ее продлят и на следующий. Еще один принятый закон — о долевом страховании жизни, позволяющий россиянам инвестировать часть денег от страховки и получать проценты от вложений.

«В результате люди, застраховав свою жизнь и здоровье, могут еще и получить неплохой доход от инвестирования тех денег, которые направили в страховую компанию. Мы сейчас еще отрабатываем вопрос, связанный с защитой этих средств в случае банкротства страховой компании», — уточнил Аксаков.

В конце ноября Анатолий Аксаков говорил, что россиянам при выборе банка для обслуживания важно ориентироваться на показатели его работы.

Ранее в Госдуме оценили, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку.