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Титов рассказал об адаптации бизнеса

Титов: 57,8% бизнесменов положительно оценили экономику РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Почти 60% российских бизнесменов считают, что национальная экономика развивается стабильно. Такие данные привел уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передаетРИА Новости.

По его словам, в ноябре 2023 года 57,8% респондентов дали положительную или удовлетворительную оценку экономической ситуации в РФ. Это больше, чем год назад, когда так ответили 38,7% опрошенных. Титов отметил, что предприниматели адаптируются к санкциям и наращивают бизнес. 40% заявили о расширении деятельности, хотя у 49% пока не хватает на это ресурсов.

При этом 28% положительно оценили действия правительства по поддержке экономики. Главными проблемами названы нехватка кадров, рост издержек и дороговизна кредитов.

В середине сентября Титов пояснил, почему российские предприниматели предпочтут Восток Западу. Он отметил, что сейчас Запад насыщен инвестициями и менее гибок, в то время как Восток активно развивается. Титов подчеркнул, что российскому бизнесу более выгодно вступать в этот развивающийся регион, чем оставаться в статике на Западе.

Ранее Титов предложил разделить экономические и насильственные преступления.

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