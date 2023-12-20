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Киев скорректировал потребность во внешних заимствованиях по данным МВФ

Киев снизил запрос на финпомощь от Запада в 2024 году с $41 млрд до $37 млрд

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Власти Украины сократили свои запросы на получение финансовой помощи от Запада в 2024 году, теперь речь идет о сумме в $37,3 млрд вместо ранее озвученных $41 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина Украины.

Издание сообщает, что скорректированная цифра была «верифицирована экспертами МВФ». По словам главы Минфина Украины Сергея Марченко, снизить запрос удалось за счет мер по экономии бюджета и использования внутренних займов.

С начала 2023 года, отметил министр, Украина уже получила от партнеров более $39 млрд, а к концу года рассчитывает на $42,3 млрд в общей сложности. При этом в бюджете на 2024 год по-прежнему заложен дефицит в $43,5 млрд, из которых $41 млрд должны быть покрыты за счет внешних займов.

До этого на Украине высказывались опасения по поводу завышенных ожиданий финансовой помощи Запада. В частности, на прошлой неделе лидерам ЕС не удалось согласовать выделение Украине €50 млрд, а Конгресс США пока не утвердил пакет помощи на $61 млрд.

Ранее Al Jazeera констатировала, что Запад провалил попытку ослабить Россию санкциями на нефть.

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