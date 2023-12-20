В Татарстане зафиксировали рост количества сделок на рынке недвижимости

В 2023 году в Татарстане зафиксировали рост числа сделок на первичном и вторичном рынке недвижимости. Об этом «Реальному времени» рассказала замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

По ее словам, в общей сложности за 11 месяцев этого года в ведомстве зарегистрировали порядка 23,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) и более 219 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП).

«В этом году жители Татарстана стали чаще пользоваться онлайн-услугами Росреестра. В наше ведомство на регистрацию договоров участия в долевом строительстве поступило в электронном виде более 20 тысяч заявлений, что составляет 90% от общего количества. В прошлом году данный показатель составлял только 77%», — отметила Бурганова.

Количество сделок, в которых использовались кредитные средства, увеличились на 60% в сравнении с прошлогодним показателем — до 101 тыс.

В ноябре данные «Авито Недвижимость» показали, что спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 31% за год. Отмечалось, что при снижении спроса на вторичку цены в данном сегменте рынка увеличились на 6% — с 253 тысяч до 269 тысяч рублей за квадратный метр. В 26 районах города стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья снизилась.

Ранее эксперт по недвижимости рассказал, что ждет рынок аренды жилья в России в январе.