В ЦБ отметили недостаточный прогресс в регулировании криптовалют

Главным разочарованием уходящего года является недостаточное продвижение в создании правового регулирования цифровых валют и цифровых прав. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в ходе банковской юридической конференции АБР, передаетТАСС.

«Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют, по крайней мере, в возможности использования их в качестве средства платежа в трансграничных расчетах», — сказал Гузнов.

Кроме того, по словам зампреда ЦБ, в 2023 году замедлилось развитие законодательства об экспериментально-правовых режимах в сфере криптовалют, на которые возлагались большие надежды.

Ранее в ноябре глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила в поддержку использования криптовалюты в трансграничных расчетах. А депутат Госдумы Анатолий Аксаков отмечал, что пакет законопроектов о криптовалютах, включая вопросы майнинга и экспериментальных режимов, находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Однако осенью он признал, что работа над этими инициативами «зависла».

С 1 августа в РФ вступил в силу закон о регулировании цифрового рубля. Как сообщал ЦБ, тестирование цифровой валюты ЦБ продлится как минимум до конца 2024 года, а запустить ее в широкий оборот планируется не раньше 2025-го.

Ранее в ЦБ рассказали, как получить выгоду от цифрового рубля.