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Пивоваренная компания AB InBev уйдет с российского рынка

Anadolu Efes договорилась о покупке доли AB InBev в российском СП AB InBev Efes

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Depositphotos

Турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes заключила соглашение о приобретении доли бельгийской AB InBev в российском совместном предприятии AB InBev Efes. Об этом сообщила турецкая платформа по раскрытию корпоративной информации KPMG.

Сумма сделки может составить $1,1–1,3 млрд. Таким образом, Anadolu Efes станет единственным владельцем бизнеса в России. С января гендиректором по операциям в РФ будет назначен Юмит Омер Огюн.

Как отмечается, соглашение не предусматривает предоплаты для AB InBev, компания получит аванс позже в зависимости от работы бизнеса. Ранее в апреле 2022 года AB InBev объявила о продаже доли в СП AB InBev Efes и ожидаемых убытках на $1,1 млрд.

До этого министр финансов России Антон Силуанов опроверг возможность национализации компании «Балтика». Он подчеркнул, что в настоящее время такие планы отсутствуют.

«Балтика» находится под временным управлением, а возможность национализации, по словам Силуанова, не рассматривается. Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, отметил, что вопрос требует тщательного рассмотрения и будет рассмотрен в правительстве и администрации.

Ранее Bacardi заработала миллионы на алкоголе в России после обещаний уйти.

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