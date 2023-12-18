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Сумма нарушений в бюджете за год выросла вдвое

Счетная палата выявила нарушения в использовании бюджета на 1,7 трлн рублей

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Владимир Песня/РИА «Новости»

С января по ноябрь 2023 года Счетная палата выявила нарушения в использовании бюджетных средств на сумму 1,774 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы палаты, представленные в Госдуме.

По информации СП, за 11 месяцев было зафиксировано 3,8 тыс. случаев нецелевого расходования бюджетных ассигнований и других нарушений финансовой дисциплины. Для сравнения, в 2022-м количество выявленных нарушений составило 4,4 тыс., а их суммарный ущерб оценивается почти вдвое ниже – 885,6 млрд рублей.

Врио главы Счетной палаты Галина Изотова ранее отмечала, что более 400 обнаруженных нарушений касаются правил бюджетного учета на сумму 1,2 трлн рублей. Еще 650 случаев связаны с исполнением федерального бюджета, ущерб от них – 14,4 млрд рублей.

До этого Федеральная таможенная служба отчиталась, что после введения с 1 октября «гибких» пошлин собрала налогов на 117 млрд рублей.

Ранее Счетная палата начала проверку работы «Почти России» на фоне убытков компании.

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