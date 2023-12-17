Минстрой сообщил, что ажиотажный спрос на жилье в России сохраняется

В России все еще сохраняется высокий спрос на жилье. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в кулуарах съезда «Единой России», передает ТАСС.

«Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается», — сказал Файзуллин, в ответ на вопрос, как скажется на стройке повышение первого взноса по льготной ипотеке.

Он также напомнил, что программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля.

По его словам, власти будут смотреть, как рынок жилья отреагирует «на это охлаждение ситуации».

16 декабря сообщалось, что правительство РФ проводит постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ, и рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые президент Владимир Путин дал на «Итогах года», будут проработаны, в том числе продление программы семейной ипотеки в России.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.