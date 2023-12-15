Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попросил кабмин сохранить размер первого взноса по семейной ипотеке. Об этом сообщил ТАСС.

«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — сказал Путин на Съезде железнодорожников.

Он также предложил кабмину подумать о том, чтобы сохранить и субсидию в 450 тыс. рублей для погашения «самого тела кредита». По мнению Путина, дефицит бюджета по итогам года окажется ниже 2% ВВП, что позволит сохранить меры поддержки.

Накануне Путин заявил, что продление семейной ипотеки будет зависеть от возможности бюджета. Президент отметил, что правительство рассматривает возможность продления действия льготной семейной ипотеки, которая пока рассчитана до июля 2024 года,

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, член генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский поддержал решение Путина о льготной ипотеке на вторичку в новых регионах.

Ранее стало известно, что объем новых жилищных проектов в России существенно сократился.