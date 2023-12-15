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Активы производителя водки «Хортиця» хотят передать Росимуществу

«Ведомости»: Минфин намерен передать Росимуществу активы производителя «Хортицы»

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Антон Денисов/РИА Новости

Российский Минфин хочет ввести временное управление в отношении активов международного алкогольного холдинга Global Spirits, которому, в том числе, принадлежит завод по производству водки «Хорта». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы, а также источник в Минфине.

Источник издания в министерстве заявил, что данный вопрос «находится в проработке».

В материале отмечается, что речь идет о девяти юридических лицах, которые могут входить в холдинг Global Spirits. Среди них – дистрибутор «Стандарт качества», группа «Традиции успеха», которой принадлежат заводы «Русский Север» и «Родник и К», выпускающие водку «Хорта», Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие.

Открытых документов по этому вопросу, подчеркивает издание, правительство не выпускало.

Украинская водка «Хортица» с 2022 года разливается под брендом «Хорта». Владельца Global Spirits Евгения Черняка в 2023 году обвинили в финансировании ВСУ и заочно арестовали.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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