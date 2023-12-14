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Путин назвал критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов

Путин назвал безопасность главным критерием при возобновлении работы аэропортов

Президент России Владимир Путин подтвердил, что аэропорт Краснодара может быть открыт в ближайшее время.

«Такое поручение министерство обороны имеет: постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если вот они сейчас к этому подходят, они мне доложат, мы тогда будем действовать», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что главным критерием открытия аэропортов является безопасность.

Аэропорт Краснодара может заработать в конце декабря, уже 15-го — запустят тестовый рейс без пассажиров. Терминал был закрыт почти два года, с начала специальной военной операции (СВО). Несколько российских компаний уже заявили, что возобновят рейсы в Краснодар, если воздушная гавань начнет работать. Предполагается, что пассажирские лайнеры будут летать в обход Ростовской области.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что открытие аэропорта в Краснодаре — прямое следствие перелома на фронте в пользу России.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о планах спасения Волги после слов Путина об обмелении реки.

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