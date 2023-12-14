Путин пообещал, что государство не прекратит исполнять социальные обязательства

Российские власти не прекратят исполнение социальных обязательств, несмотря на увеличение издержек, связанных с обороной. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на определенное повышение расходов на оборонку, на то, на это в сфере безопасности, мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком», — подчеркнул российский лидер.

До этого Путин предложил распространить на вторичный рынок недвижимости льготную ипотеку в новых регионах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин пошутил про Минфин в ходе прямой линии.