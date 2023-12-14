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В России рекордно выросло производство красной икры

Производство красной икры в России достигло максимальных с 2010 года 22 тыс тонн

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В январе-октябре этого года производство красной икры в России увеличилось практически в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до рекордных 22,288 тыс. тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Прошлый максимум был зафиксирован в 2021 году, когда с января по октябрь было произведено 21,569 тыс. тонн красной икры — на 3% меньше, чем в этом году. Но абсолютный рекорд сейчас установлен с 2010 года, когда Росстат стал предоставлять соответствующие данные.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, увеличение объемов производства повлекло снижение оптовых цен на икру. К началу декабря 2023 года цена килограмма икры горбуши, которая является самым массовым видом лососевых, в Дальневосточном федеральном округе превышала 3 450 рублей. В Центральном федеральном округе килограмм икры можно было купить и за 3 тыс. рублей. В среднем это более чем на 20% меньше прошлогодних показателей, отметил глава ассоциации.

Спрос на красную икру в торговой сети «Перекресток» в ноябре 2023 года вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что россияне стали реже покупать натуральную черную икру и чаще — имитированную.

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