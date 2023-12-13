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В России в 2024 году вырастет еще один налог

Юрист Соловьев заявил, что в 2024 году вырастет налог на недвижимость

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Евгений Биятов/РИА Новости

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в 2024 году вырастет налог на недвижимость из-за проведенной кадастровой переоценки объектов недвижимости, цена которых за прошедший год подросла на 20-25%. Об этом он сообщил агентству »Прайм».

«Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», — заявил Соловьев.

Он напомнил, что в данный момент налог для большинства жилых объектов составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Исключение составляет жилая недвижимость стоимостью от 300 млн рублей — в данном случае нужно будет заплатить 2% от кадастровой стоимости.

Юрист Соловьев напоминает, что по закону единовременный рост налога на может превышать 10% от прежнего размера. Однако возможно, что будут увеличены другие платежи, напрямую связанные с кадастровой стоимостью или не связанные с этой величиной.

До этого экономист рассказала, что будет с ценами на бензин и дизель в России в январе.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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