Девелопер «Самолет» покупает собственный банк

Девелопер «Самолет» планирует приобрести банковскую структуру с универсальной лицензией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора крупнейшего российского девелопера «Самолет» Антона Елистратова.

Ранее «Самолет» намеревался запустить полноценный цифровой банк на базе подразделения «Самолет Финансовые Технологии». На первом этапе планировалось использование инфраструктуры партнеров, а в долгосрочной перспективе — переход на собственные IT-решения.

По словам Елистратова, покупка универсального банка позволит компании в более сжатые сроки начать предоставлять клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая ипотеку, потребительское кредитование, брокерские операции и другие сервисы.

До этого стало известно, что решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года, как сообщил заместитель руководителя Минфина РФ Иван Чебесков. В настоящее время идут дискуссии, и вопрос подробно обсуждается. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о повышении планки по льготной ипотеке свыше 6 млн рублей в регионах. Это предложение будет направлено на стимулирование жилищного строительства и обеспечение доступности ипотечных программ для населения.

Ранее швейцарские банки ввели комиссии за обслуживание заблокированных активов россиян.