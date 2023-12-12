Эксперт назвал прогноз курса доллара на начало 2024 года

До конца первого квартала 2024 года курс доллара США может оставаться в коридоре 90-100 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова.

По его словам, в дальнейшем не исключен рост курса американской валюты до 100-110 рублей.

«На курс будут влиять геополитика, объемы валютной выручки экспортеров, уровень потребительского спроса. Но главное — динамика экспорта и импорта, цены на нефть, инфляция и ключевая ставка», — пояснил Рясков в беседе с «Известиями».

Ранее эксперт «Альфа-Форекс» Спартак Соболев прогнозировал, что в декабре доллар может стоить 93,5-95 рублей, а евро — 100-102,5 рубля, пишет издание.

В начале ноября министр финансов Антон Силуанов заверил, что курс рубля стабилизировался после ужесточения контроля за возвратом экспортной выручки и сохранится на текущих уровнях.

Аналитик рассказал, каким курс рубля будет до конца декабря.