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В ЛНР направили 50 автолавок для улучшения торговли

Минпромторг передал ЛНР 50 автолавок для улучшения торговли

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Министерство промышленности и торговли по поручению президента России Владимира Путина и правительства начало поставки мобильных автолавок приграничным и новым регионам страны. В частности, вице-премьер и глава ведомства Денис Мантуров посетил ЛНР и передал ей первую партию техники — 50 автолавок для улучшения логистических возможностей торговли, об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно приведенной информации, Минпромторг закупил в общей сложности 233 автолавки. До конца текущего года их передадут ЛНР, ДНР, а также Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областям.

По словам Мантурова, такие быстрые поставки техники позволят организовать мгновенную доставку продовольствия и другой продукции первой необходимости, прежде всего на территории близ боевых действий.

Вице-премьер также выразил надежду, что автомобили для мобильной торговли будут востребованы и принесут пользу жителям новых регионов и приграничных территорий России.

Ранее сообщалось, что китайцы намерены в 2024 году продать в России рекордное количество автомобилей.

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