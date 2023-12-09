Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик рассказал, когда курс рубля может укрепиться

Аналитик Буйволов: курс рубля может укрепиться до ₽90 за доллар после решения ЦБ

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В базовом сценарии курс доллара на следующей неделе составит 90-92 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Он уточнил, что если Центробанк РФ 15 декабря поднимет ключевую ставку выше ожиданий участников финансового рынка — 16% — курс рубля может сразу укрепиться ближе к 90 рублям за доллар.

«Предстоящая торговая пятидневка будет насыщена важными событиями, и на нацвалюту могут одновременно действовать разнонаправленные факторы. Рубль могут поддерживать ожидания повышения ключевой ставки», — прокомментировал аналитик.

Во-вторых, Федеральная резервная система США также проведет заседание на будущей неделе.

«Изменений по ставкам не ожидается. Однако доллар может чутко реагировать на риторику американского регулятора — мягкий тон комментариев способен отправить индекс доллара (DXY) вниз, повышая шансы сырьевых товаров — прежде всего нефти — и других валют улучшить свои позиции», — отметил Буйволов.

Наконец, 14 декабря состоится Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. На финансовом рынке будут внимательно следить за заявлениями главы государства, особенно касающимися финансово-экономической повестки, подчеркнул аналитик.

«Базово монетарная жесткость ЦБ и обязательные продажи валюты экспортерами продолжат поддерживать курс рубля. В то же время в него может транслироваться снижение нефтяных цен последних недель. Давление могут также оказывать сезонные тренды — повышение госрасходов и предновогодний спрос населения на инвалюту», — перечислил Буйволов.

В этих условиях он не исключил новых эпизодов движения курса доллара выше отметки 92,5 рубля.

«На уходящей неделе данный технический рубеж пробивался почти беспрепятственно. Более уверенную динамику рубль может показать во второй половине месяца, когда экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты», — предположил Буйволов.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 91,8975 рубля, евро — 98,6425 рубля. Американская валюта за день подешевела на 10,95 копейки, европейская — на 1,05 рубля.

Ранее россияне стали активно скупать доллары и евро.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами