Доходы российского бюджета снизились в ноябре

Доходы российского федерального бюджета составили 2,85 трлн рублей в ноябре 2023 года. Это следует из статистики, опубликованной Минфином РФ.

За январь — ноябрь в бюджет поступило 25,963 трлн рублей, что на 4,8% превышает прошлогодний показатель. Данные за конкретный месяц министерство не приводит. Но за январь — октябрь доходы достигли 23,107 трлн рублей, а в октябре — 3,37 трлн рублей. Соответственно, за ноябрь они составили порядка 2,85 трлн рублей.

Отмечается, что за 11 месяцев объем расходов увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,9 % и достиг 26,841 трлн рублей.

Показатель дефицита федерального бюджета за январь-ноябрь 2023 года уже озвучен: в четверг на форуме ВТБ «Россия зовет!» его назвал президент России Владимир Путин. Дефицит за 11 месяцев составил 878 млрд рублей или 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. 22 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что по итогам года превышение расходов над доходами составит около 1% при ранее ожидавшихся 2%.

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