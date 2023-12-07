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Путин заявил, что российская банковская система отыграет прошлогодние потери

Путин: банковская система РФ в 2023 году заработает более 3 трлн рублей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что банковская система России в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери прошлого года. Его словам на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом передает ТАСС.

«У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 триллионов руб. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат», — сказал российский глава государства.

Путин также заявил, что Россия перестала платить комиссионные западным компаниям после санкций в отношении банковской системы страны.

В ноябре замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявлял, что в России в начале следующего года может появиться платежная карта для иностранных туристов.

В октябре отчет компании Nilson Report показал, что семь крупнейших российских банков в 2022 году обработали 10,2% всех платежей по картам в мире — 47,7 млрд транзакций.

Ранее стал известен средний размер банковского перевода в России.

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