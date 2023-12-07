Президент заявил об устойчивости экономики страны

В целом финансовая система РФ находится в здоровом состоянии, дефицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 0,5% ВВП, консолидированный бюджет профицитный. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

«За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей. Это примерно полпроцента от ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит 837 миллиардов рублей», – сообщил он в ходе выступления.

Кроме того, президент отметил увеличение доли базовых несырьевых отраслей в структуре экономики, включая обрабатывающие производства, транспорт, логистику и другие сферы. По словам Путина, за 10 месяцев ВВП России вырос на 3,2%. Это выше допандемийного уровня, отметил президент.

«Ожидается, что по итогам года ВВП прибавит не менее 3,5%», — привел прогноз глава государства.

При этом глава государства отметил, что в России стало больше иностранных компаний.

«Если на 1 марта 2022 года их было 24,1 тысячи, то на 1 ноября 2023 года уже 25,6 тысячи», — сообщил президент.

До этого Путин заявил, что вопреки санкциям, российские банки работают стабильно и устойчиво

Ранее Путин заявил, что Россия перестала платить комиссионные западным компаниям.