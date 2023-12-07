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Депутаты защитили кредиторов от повышения ставок банками

Госдума ограничила повышение ставок по ипотеке для клиентов без страхования

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Госдума приняла закон, ограничивающий рост ставок по ипотеке для заемщиков, отказавшихся от страхования. Соответствующие поправки одобрены во втором и третьем чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, банк сможет повысить ставку для таких заемщиков максимум до уровня, действовавшего на момент выдачи аналогичных кредитов без страховки. Это сделано, чтобы защитить людей от резкого подорожания ипотеки, пояснили в Госдуме.

Поправки разработаны по предложению ЦБ. Ранее банки могли существенно увеличивать ставку, если человек отказывался от страхования. Но по длинным ипотечным договорам трудно предугадать динамику ставок, что несло риски, отметил представитель регулятора Михаил Мамута. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.

Накануне глава Сбербанка Греф не увидел признаков пузыря на рынке ипотеки.

Ранее финансист рассказал, что будет в случае отмены льготной ипотеки в России.

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