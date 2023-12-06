Минцифры: банки сохранят ставку по кредитам для IT-компаний

Министерство цифрового развития России сообщило, что программа льготного кредитования для IT-компаний, которые предоставляются на разработку и внедрение продуктов, продолжает действовать, банки сохранят льготную ставку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ведомство нашло средства на программу льготного кредитования. На следующий год на программу заложено свыше четырех миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России не получил проект об ужесточении условий по льготной ипотеке однако поддерживает идею повышение первого взноса. В ЦБ РФ отметили, что смогут детальнее прокомментировать инициативу только после детального рассмотрения документа.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что предложение Минфина ужесточить программу льготной ипотеки приведет к тому, что россияне не смогут больше пользоваться этой мерой поддержки.

Льготная ипотека вводилась для помощи врачам, учителям и госслужащим, которым зарплата не позволяет внести предлагаемый Минфином первый взнос в размере 30%. Эта мера никак не повлияет на надежность кредиторов, подчеркнул Кошелев.

Ранее ЦБ призвал повысить ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня.