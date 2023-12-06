На Украине подписали закон о сверхналоге на прибыль банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о кратном увеличении налога на прибыль банков. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

В этом году налог составит 50%, далее он уменьшится до 25%.

Минфин Украины ожидает, что данная мера позволит привлечь в бюджет 24-25 млрд гривен ($665,7 млн - $693 млн) в 2023 году и далее по 6-7 млрд гривен ($166 млн - $194 млн) ежегодно.

В конце ноября украинский минфин сообщил, что финансирование, которое Киев получает от зарубежных партнеров, по итогам ноября достигло минимума за последние шесть месяцев. По данным ведомства, в ноябре в бюджет Украины из-за рубежа поступило около двух миллиардов долларов. В частности, помощь в размере $1,6 млрд оказал ЕС.

До этого минфин Украины сообщил, что госдолг страны в октябре достиг рекордных $136,35 млрд.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.